Potenza: “viabilità complicata in molti punti. Numerose lamentele dei cittadini e delle attività commerciali”, a dirlo…

“Il tema della viabilità cittadina è una materia delicata che non può essere trattata con approssimazione, l’assessore alla Viabilità Giuseppe Pernice attraverso scelte sbagliate e senza approfondimenti tecnici a volte senza nemmeno ascoltare gli uffici preposti sta complicando la viabilità della città in molti punti”.

E’ quanto sostiene il consigliere comunale del gruppo ‘La Potenza dei cittadini’, Rocco Pergola, che prosegue:

“In particolare dopo aver disorientato gli utenti con il senso unico di Via Messina attraverso una segnaletica nascosta e poco chiara, dopo l’inversione del dare precedenza all’uscita del Ponte Musmeci e Viale Marconi in corrispondenza della Banca Popolare di Bari in cui addirittura ha stravolto l’Art.145 del Codice della Strada che stabilisce l’obbligo di dare sempre la precedenza a chi proviene da destra si è impegnato nell’aggravare la vivibilità di un rione intero andando ad eliminare la possibilità di parcheggiare in un area marginale di Rione Francioso utile a tutti i residenti, agli esercenti e ai clienti delle attività commerciali del rione.

Rione Francioso è un rione vivo dal punto di vista commerciale e di attività professionali, l’ulteriore eliminazione di stalli rappresenta qualcosa che non può essere accettata dal rione, si penalizza la possibilità di parcheggiare ai residenti e inoltre con un colpo solo ha provocato il fenomeno dell’occupazione dell’area di carico e scarico (autorizzata da pochi giorni da parte dello stesso assessore) da parte di chi non ha materialmente più spazi a disposizione per parcheggiare e recarsi alla propria abitazione, al proprio posto di lavoro o presso le attività commerciali del rione.

Le scelte di un amministratore devono essere caratterizzate dall’interesse pubblico di una comunità per questo metteremo in campo ogni azione per garantire la revisione di una scelta sbagliata che ci auguriamo non sia stata dettata da qualche singola richiesta durante la campagna elettorale che ha effetti negativi sulla qualità della vita di un rione intero.

Viste le numerose lamentele dei cittadini di Rione Francioso e delle attività commerciali in qualità di consigliere comunale ho presentato un interrogazione urgente per affrontare il tema ed ho avviato la raccolta di firme per chiedere che nell’area interessata vengano realizzati degli stalli a servizio del quartiere visto che l’area ha tutte le caratteristiche per offrire un minimo di posti auto alla collettività, firme che verranno consegnate al Sindaco Guarente che avrà la possibilità di dimostrare quanto dichiarato più volte cioè di essere aperto a confrontarsi e a collaborare accogliendo le proposte sensate che gli verranno formulate”.