Potenza “Vicino a chi sta vicino”: l’iniziativa gratuita

Prendersi cura di una persona affetta da una patologia oncologica o da una malattia cronico-degenerativa richiede competenze specifiche, supporto continuo e attenzione anche al benessere di chi assiste.

Si inserisce in questo contesto la seconda edizione a Potenza del corso di formazione gratuito “Vicino a chi sta vicino”, realizzato nell’ambito del progetto “La lotta al tumore” promosso da Fondazione ANT Italia ETS, con il co-finanziamento di Fondazione Con il Sud e il patrocinio del Comune di Potenza.

Il corso è rivolto ai caregiver familiari di pazienti oncologici o affetti da malattie cronico-degenerative e rappresenta una delle azioni di prossimità previste dal progetto “La lotta al tumore”, finalizzato a rafforzare il sostegno alle persone malate e a chi se ne prende cura, attraverso percorsi di accompagnamento, informazione e supporto sul territorio.

Il percorso formativo intende offrire strumenti pratici per la gestione del paziente a domicilio, informazioni sanitarie aggiornate e spazi di ascolto e supporto psicologico, riconoscendo il ruolo centrale del caregiver e le difficoltà emotive, sociali e fisiche che caratterizzano l’esperienza di cura.

Gli incontri si svolgeranno presso la Delegazione ANT di Potenza, in Piazzale Don Uva 4 – Palazzina CRISCI, e saranno condotti da professionisti ANT e specialisti dell’area sanitaria, psicologica e sociale.

Il corso prevede sette incontri, dalle 15.30 alle 17.30, secondo il seguente calendario:

27 febbraio – Il caregiving: la cura del proprio familiare a casa

13 marzo – Assistenza pratica e gestione del paziente a casa – Parte 2

27 marzo – Alimentazione nella prevenzione e nelle fasi della malattia

15 aprile – Malattia oncologica e cronico-degenerativa: terapie di supporto

24 aprile – Aspetti legali e sociali: i diritti del paziente e della famiglia

28 aprile – Pianeta caregiver: le emozioni, gli spazi personali, il lutto

Il percorso sarà inoltre integrato, per chi lo desiderasse e senza obbligatorietà, dal laboratorio esperienziale di Ortodidattica – "Ovvero come una pianta divenne un libro", proposto dall'Associazione Culturale La luna al guinzaglio, partner del progetto.

Il percorso sarà inoltre integrato, per chi lo desiderasse e senza obbligatorietà, dal laboratorio esperienziale di Ortodidattica – “Ovvero come una pianta divenne un libro”, proposto dall’Associazione Culturale La luna al guinzaglio, partner del progetto.

Attraverso un ciclo di 12 incontri laboratoriali, i partecipanti saranno accompagnati in un’esperienza creativa e sensoriale che, partendo dalla cura di una pianta e dalla raccolta dei suoi elementi naturali, porterà alla realizzazione di libri artigianali, favorendo consapevolezza, narrazione del vissuto e rielaborazione emotiva

La seconda edizione del corso “Vicino a chi sta vicino” si inserisce nel più ampio impegno di Fondazione ANT nel sostenere le persone malate e le loro famiglie, riconoscendo il ruolo centrale dei caregiver nei percorsi di cura. Attraverso attività di formazione, informazione e supporto, ANT promuove una presa in carico sempre più attenta, integrata e consapevole, orientata al miglioramento della qualità di vita dei pazienti e di chi se ne prende cura.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria.

Iscrizioni e informazioni:

delegazione.potenza@ant.it;

fabio.stefanelli@ant.it;