Basilicata: iniziate le riprese per il film di Mel Gibson! Ecco i dettagli

Cominciano oggi a Matera le riprese del film “The Resurrection of the Christ – Trotc”, il nuovo progetto cinematografico che segna il ritorno del regista Mel Gibson nella città dei Sassi, a più di 20 anni da “The Passion of the Christ”.
Come evidenziato nella delibera della Giunta comunale di Matera e riportato da ansa, la produzione esecutiva è curata dalla Tea Time Film S.r.l., per conto della Panorama Film Srl.
Le riprese si svolgeranno per due giorni (anche domani 19 febbraio) e il 20 aprile, con giornate effettive di lavorazione precedute da fasi leggere di preparazione e allestimento del set.
Il set interesserà esclusivamente il Parco della Murgia Materana, senza allestimenti scenografici invasivi.