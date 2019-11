Potenza: Vigili del Fuoco in sciopero! “Costretti a far sentire il grido di dolore”. I dettagli

CGIL CISL UIL dei Vigili del Fuoco hanno indetto lo sciopero generale della categoria per oggi, 15 Novembre 2019, ed organizzato, per la mattinata della stessa giornata, una manifestazione nazionale presso Piazza Montecitorio e presidi presso tutte le Prefetture del Paese.

Le iniziative messe in campo:

“sono scaturite dalla vertenza unitaria dello scorso mese di Giugno, con cui abbiamo rappresentato ai Governi le problematiche che coinvolgono i Vigili del fuoco e il servizio da assicurare alla cittadinanza.

In particolare, abbiamo richiesto: una valorizzazione effettiva dal punto di vista retributivo e previdenziale del lavoro, unico ed insostituibile, dei Vigili del Fuoco; una maggior tutela e garanzia degli infortuni e delle malattie professionali tipiche del lavoro dei Vigili del Fuoco; riconoscimento reale della specificità e dell’alta professionalità dei Vigili del Fuoco; risorse adeguate peril rinnovo del contratto di lavoro; potenziamento degli organici del Corpo Nazionale finalizzato a diffondere il servizio sul territorio e a tutela della sicurezza dei Vigili del Fuoco.

Poiché dette risposte non trovano il giusto riscontro nella legge di bilancio in discussione in Parlamento, CGIL CISL UIL VV.F. sono costrette a far sentire il grido di dolore dei Vigili del Fuoco a tutti i cittadini e a tutti i rappresentati del popolo in Parlamento”.