Qualità della vita delle donne, Potenza non bene: ecco la richiesta urgente

“Giorni duri per la Basilicata: le classifiche della spesa sociale Unipol-Ambrosetti e quelle di qualità della vita del Sole 24 Ore non perdonano.

La Basilicata risulta penultima per il welfare Italia Index ed ultima nella classifica della spesa sociale, penultima per spesa media regionale per utente asili nido e terzultima per spesa previdenziale e in interventi e servizi sociali“.

Lo evidenzia la presidente della Commissione regionale pari opportunità, Margherita Perretti, che aggiunge:

“È evidente che occorre un miglior impiego e riequilibrio delle risorse.

Passando alla tradizionale classifica della Qualità della vita presentata poche ore fa dal Sole 24ore, mentre Matera resta al 74mo posto, Potenza precipita di ben 14 posizioni ed è 85ma su 107 province.

Quest’anno per la prima volta è calcolato anche l’Indice della Qualità della vita delle Donne, che misura la geografia dei divari di genere.

E se Matera occupa la 78ma posizione, per il capoluogo di regione le cose vanno ancora peggio perché si attesta sulla 94ma posizione.

È solo il caso di ricordare che il tema della parità di genere occupa una posizione centrale nelle politiche di ripresa postpandemia e sarebbe auspicabile che tale centralità si ritrovasse anche nelle politiche regionali e in quelle dei nostri comuni, a partire dal capoluogo di regione.

Magari le politiche paritarie meritano più spazio nella bozza del piano strategico regionale ed una trasversalità effettiva.

Perché, è utile ricordarlo, la soluzione dei divari di genere migliora la condizione socioeconomica di tutta la comunità e non solo delle donne”.

