Questura di Potenza: per due persone divieto di ritorno nel capoluogo. Ecco cosa stavano facendo

Nei giorni scorsi, il Questore di Potenza ha emesso due misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel territorio del Comune di Potenza, per la durata di un anno, nei confronti di due persone provenienti da fuori provincia.
Il primo, un giovane di origini campane, con precedenti di polizia, veniva intercettato da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, a bordo di un’autovettura del servizio taxi del comune di Potenza.
Dai primi accertamenti non riusciva a fornire valide spiegazioni sulla sua presenza in città, mentre sembrava plausibile che lo stesso avesse intenzione di perpetrare truffe ad anziani.
Analogo provvedimento è stato emesso, meno recentemente, nei confronti di altra persona, un uomo di mezza età con precedenti per truffa, bloccato dagli agenti delle Volanti, durante un posto di controllo effettuato all’ingresso della città durante le ore mattutine.
La Polizia di Stato dedica il massimo impegno alla repressione del fenomeno delle truffe, in particolare nei confronti dei soggetti più fragili ed indifesi.