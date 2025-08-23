Chiaromonte: al via il progetto culturale per valorizzare la storia e i luoghi legati al Beato Giovanni da Caramola. I dettagli

Il 26 Agosto, a Chiaromonte, prende vita un evento che mette al centro la spiritualità e la fede, sulle orme del Beato Giovanni da Caramola, pellegrino originario di Tolosa (Occitania), giunto a piedi a Roma per il primo Giubileo del 1300 e vissuto poi da eremita nei luoghi incontaminati del nostro territorio.
L’iniziativa segna l’avvio del progetto culturale nato per valorizzare la storia e i luoghi legati al Beato, unendo alla dimensione religiosa un’esperienza di cammino e un momento di incontro con le tradizioni musicali occitane.
L’evento rientra nel più ampio progetto “I Sentieri del Benessere”, dedicato alla promozione di iniziative che integrano natura, cultura e benessere.
Ecco il programma dell’evento.