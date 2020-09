Referendum taglio parlamentari: stravince il SI! Ecco i dati per la Basilicata

Vittoria schiacciante del Sì.

Questa la decisione di milioni di italiani che Domenica 20 Settembre (dalle 07:00 alle 23:00) e Lunedì 21 Settembre (dalle 07:00 alle 15:00) sono stati chiamati ad esprimersi sul taglio dei parlamentari.

Nella notte i risultati definitivi: in tutte le 61.622 sezioni per il referendum costituzionale, il Sì ha ottenuto 17.913.051 voti pari al 69,96%, mentre il No ha totalizzato 7.692.030, pari al 30,04%.

I votanti sono stati 26.050.130, pari al 51,12% dei 50.955.950 degli aventi diritto.

Lo scrutinio si è concluso poco dopo l’1:40.

Per la Basilicata il Sì ha ottenuto 169.024 voti, pari al 75,84%, mentre il No ne ha totalizzati 53.856, pari al 24,16%.

Per la Provincia di Potenza, il Sì raggiunge il 70,02% con 15.799 voti e il No si ferma al 29,98% con 6.764 voti.

Per la Provincia di Matera, il Sì raggiunge il 73,95 con 23.113 voti e il No si ferma al 26,05% con 9.200 voti.

Cosa modifica il referendum

“Il ‘sì’ al referendum sul taglio dei parlamentari inciderà in particolare sugli articoli 56 e 57 della Costituzione.

Nessuna modifica al funzionamento di Camera e Senato né alle prerogative.

Il taglio prevede che il numero dei deputati passerà dagli attuali 630 a 400, mentre i senatori passeranno da 315 a 200.

La nuova legge

La legge non è ancora operativa: serviranno 60 giorni prima della sua entrata in vigore.

L’attuale parlamento resta pienamente legittimo e non cambia in alcun modo la sua conformazione.

I collegi verranno ridisegnati in base alle modifiche.

Camera e Senato cambieranno però la rappresentanza.

Ora il rapporto è di un deputato ogni 96mila abitanti, mentre il taglio cambierebbe la proporzione di 1 su 151 mila.

Il Senato ha una rappresentanza di un senatore ogni 188 mila abitanti, con il taglio uno ogni 302 mila.

Come scrive il Corriere della Sera, ci sono alcune regioni penalizzate da questa riforma. ‘Per alcune regioni, come Basilicata, Molise e Umbria, il taglio è di circa il 33%, per altre si arriva al 39; in Abruzzo c’è un deputato ogni 145 mila abitanti, in Liguria poco meno (uno ogni 157 mila)’ spiega il sito del Corsera. Problemi di rappresentanza anche per il Veneto in Senato, che perde un terzo degli eletti, mentre la Basilicata addirittura il 57%”.

