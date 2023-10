Riduzione del Canone Rai: l’annuncio del Governo

Taglio del governo alla Rai.

Come si legge su il foglio: “Il canone Rai dovrebbe scendere da 90 euro a 70 circa.

E’ una delle sorprese della nuova manovra finanziaria.

E’ quanto è contenuto nel Def approvato oggi in Cdm.

Salvini ha annunciato la notizia in conferenza stampa.

Il taglio del canone Rai è da sempre una battaglia della Lega.

Travolta, anche in queste ore, dalle polemiche sui cachet come quello di Fabrizio Corona (invitato in Rai come fosse Fiorello) il governo decide di ‘risparmiare’ sulla televisione pubblica”.a

