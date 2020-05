Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, usa toni forti contro coloro che deturpano il Capoluogo con rifiuti di ogni genere:

“Visto lo schifo che combinano di notte alcuni animali (è l’unico modo per definire certi imbecilli incivili), domani saranno emanate due ordinanze per disciplinare meglio parchi e centro storico, con tanto di sanzioni salatissime per chi trasgredirà!

Vergognatevi, non siete degni di vivere in questa città!”.

