Torniamo nuovamente a parlare del problema rifiuti a Potenza.

Raccogliamo e pubblichiamo la denuncia di un nostro lettore che ha dichiarato:

“A Montereale tutte le strade sono invase da rifiuti, ma solo in Via Del Mandorlo Acta ha rimosso i bidoni della differenziata, costringendo di fatto i residenti a fare ricorso a ditte private per la movimentazione degli stessi.

Tutto questo è molto strano!

Occorre vederci chiaro!”

Avete notato questi disagi anche in altre zone?