Rionero, scoperta compravendita di loculi: intervenuta la Questura di Potenza

Nelle prime ore di questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza, personale della Squadra Mobile della Questura di Potenza sta eseguendo vari provvedimenti cautelari emessi dal Gip del Tribunale di Potenza nei riguardi di pubblici dipendenti del comune di Rionero, imprenditori e privati cittadini indagati per la commissione di vari reati contro la P.A. ed in particolare per l’illecita compravendita di loculi all’interno del locale cimitero.

Seguirà conferenza stampa tenuta dal Procuratore della Repubblica di Potenza, dott. Francesco Curcio, per maggiori dettagli sulle indagini svolte.