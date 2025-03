Roma, Pittella incontra delegazione Associazione dei Lucani per discutere della valorizzazione dell’identità lucana. I dettagli

Oggi, a Roma, il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha incontrato una delegazione dell’associazione dei Lucani a Roma, composta dalla presidente Eleonora Locuratolo, la segretaria Carla Ferri ed il tesoriere Franco Giordani, per discutere della valorizzazione dell’identità lucana, con particolare attenzione al rafforzamento del legame tra la regione e i lucani residenti fuori dai suoi confini.

Nel corso dell’incontro, sono emerse riflessioni condivise sulla necessità di promuovere la cultura lucana attraverso eventi, iniziative artistiche e manifestazioni che permettano di far conoscere e apprezzare le tradizioni, la storia e le peculiarità della nostra terra.

Un focus particolare è stato posto sulla centralità della cultura come strumento di unione e di rafforzamento del senso di appartenenza, non solo per chi vive in Basilicata, ma anche per le nuove generazioni di lucani fuori regione, che devono sentirsi sempre più legati alle proprie radici.

Il Presidente Pittella ha sottolineato come il patrimonio culturale della Basilicata rappresenti una risorsa straordinaria per consolidare l’identità regionale e come le istituzioni regionali siano impegnate a garantire che i lucani, ovunque si trovino, possano mantenere un forte legame con la propria terra.

Ha dichiarato Pittella:

“La cultura è il pilastro su cui si costruisce la nostra identità e la nostra comunità.

È fondamentale che i lucani fuori regione, in particolare a Roma, possano vivere e tramandare le tradizioni, sentendosi parte attiva della nostra storia e del nostro futuro. La Basilicata non è solo una regione, è un senso di appartenenza che ci unisce”.

Lo riporta una nota stampa del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.