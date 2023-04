Ruoti: doppio incontro all’Istituto Comprensivo “M. Carlucci” per parlare di questa medicina “utile per l’uomo e per l’ambiente”! Ecco i dettagli

La Cellula Coscioni Basilicata unitamente al Comune di Ruoti e alla locale “Associazione Culturale Interstampa”, organizza un doppio incontro il 14 aprile 2023 all’Istituto Comprensivo “M. Carlucci” di Ruoti, sito in Via dell’Unità d’Italia n.6, sul tema attualissimo della Canapa, medicina per l’uomo e per l’ambiente.

Il primo incontro, destinato ai ragazzi dell’Istituto comprensivo “M. Carlucci”, si terrà alle ore 11:00; il secondo, aperto a tutta la cittadinanza, è fissato per le ore 18:00 sempre all’interno dell’edificio scolastico.

Gli eventi saranno trattati da esperti del settore.

