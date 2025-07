Ruoti: fine settimana dedicato a Fitness, Zumba, Calcio, Ciclismo, Motociclismo e a molte altre attività per il benessere di tutta la famiglia. Gli eventi in programma

“Ruoti si prepara a celebrare la 4a edizione ‘Ruoti in Sport’ ma con una marcia in più e con grande entusiasmo della Comunità sportiva lucana e dei cittadini perché questa e la prossima edizione, rientrano nel programma “Italia dei Giochi” di Milano Cortina 2026.

A rappresentare la Basilicata nel Comitato Olimpico internazionale (CIO) sarà Ruoti insieme ai Comuni di Matera e Tito.

Si legge in un comunicato dell’ufficio stampa del Comune di Ruoti:

“Il nostro programma non esclude nessuna attività sportiva, una perfetta sinergia tra il Comune di Ruoti e la ProLoco Ruoti, in primis, coinvolgendo tutte le associazioni presenti sul territorio locale e regionale, con il patrocinio di Coni Basilicata, Sport e salute e Comitato Internazionale Paralimpico Basilicata.

Siamo fieri e grati al Comitato Olimpico internazionale, che promuove l’olimpismo in tutto il mondo e al CONI a cui è stato affidato, insieme ai Comuni di Milano e Cortina d’Ampezzo, l’organizzazione dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi Paralimpici invernali del 2026 (“Giochi”).

La candidatura di Ruoti è stata accolta dalla Fondazione e la manifestazione “Ruoti in sport” si pregerà del marchio “Italia dei Giochi”, il quale indica l’impegno di “promotore di socialità, educazione e crescita attraverso lo sport”, secondo i principi dele programma Milano – Cortina 2026.

L’amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che rappresentano, nelle diverse forme, le attività sportive, e altresì ringrazia tutti gli sportivi, dai più piccoli ai professionisti, che si alterneranno nelle due giornate “Ruoti in sport” Sabato 5 e Domenica 6 Luglio 2025, come da programma.

Un fine settimana dedicato alla promozione dell’attività fisica e del benessere per tutta la famiglia.

Un evento che coinvolgerà tutto il territorio ruotese con circa 40 associazioni sportive e circa 400 atleti di diverse discipline e federazioni provenienti da tutta la regione.

Durante la manifestazione saranno inoltre premiati giovani atleti ruotesi che si sono distinti nelle diverse discipline sportive, valorizzando i talenti locali e l’impegno delle nuove generazioni.

La giornata di Sabato 5 Luglio si svolgerà presso Contrada Marana, una zona che sta diventando un centro nevralgico dedicato allo sport nel territorio ruotese.

A partire dalle 17:30, si terrà un ricco programma di attività sportive e di intrattenimento: Fitness e Zumba, Calcio, Ciclismo, Motociclismo, Nordic Walking, Staffette e corse.

La serata sarà arricchita da musica e animazione a cura di DJ Tony K e da attività di sensibilizzazione ed educazione stradale curate dalla Sezione Polizia Stradale di Potenza.

La Domenica le attività si sposteranno nel suggestivo centro storico di Ruoti, con l’obiettivo di promuovere anche il territorio e le sue bellezze.

Gli eventi saranno distribuiti in Via Roma e nelle strade e nelle piazze del Centro Storico dalle 9:00 alle 16:00: Gara di orienteering, Pugilato, Fitness e attività di gruppo, Tiro con l’arco e tiro a segno per tutte le età; Street boulder: arrampicata urbana sui muri tra i vicoli del centro storico; Gimkana/Gioco del ciclismo non competitivo.

Inoltre parteciperanno anche AVIS Ruoti e AUSER Ruoti.

La giornata si concluderà presso la Villa Comunale con: Esibizione di ballo, premiazioni dei giovani atleti ruotesi e accoglienza ospiti e istituzioni regionali.

Ha dichiarato il Sindaco di Ruoti Avv. Franco Gentilesca:

“Questo evento rappresenta un’occasione importante per promuovere i valori dello sport e del benessere nella nostra comunità.

Grazie alla collaborazione con le numerose associazioni sportive, atleti e federazioni del territorio, e al patrocinio di enti prestigiosi come il CONI, offriamo ai cittadini un weekend ricco di attività per tutte le età.

La scelta di utilizzare sia Contrada Marana, che sta diventando un punto di riferimento per lo sport, sia il centro storico, ci permette di coniugare la promozione sportiva con la valorizzazione del nostro territorio e delle sue bellezze”.