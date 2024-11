San Chirico Raparo e Calvera tra le tappe di questo progetto nazionale per la promozione di un turismo esperienziale e sostenibile. I dettagli

Presentate a Potenza presso Deposito Bagagli alla Stazione Superiore del capoluogo le tappe lucane del progetto nazionale AgroArcheoTrekking della Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane con il sostegno del Ministero del Turismo.

AgroArcheoTrekking per un turismo esperienziale e sostenibile coinvolge 14 Regioni, 56 comuni, 56 percorsi in tutta Italia, 6 parchi naturali nazionali, 18 parchi naturali regionali, 6 aree protette, 9 riserve naturali, 13 siti archeologici con il protagonismo attivo dei volontari delle Pro Loco ed enti del terzo settore affiliati all’Ente Pro Loco Italiane per promuovere: turismo, enogastronomia, sport, cultura, sostenibilità ambientale e sociale.

A farlo sapere in una conferenza stampa il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata e Consigliere nazionale Assoguide Rocco Franciosa, il quale ha sottolineato:

“E’ un progetto nato nella fucina di idee di Ente Pro Loco Italiane con il sostegno del Ministero del Turismo che punta all’inclusione sociale, alla promozione del patrimonio materiale ed immateriale dei territori protagonisti ed alla valorizzazione di luoghi meravigliosi dal forte interesse naturalistico.

In Basilicata sono coinvolte attivamente le Pro Loco di Barile nel Parco naturale regionale del Vulture, Pisticci e la riserva naturale regionale dei Calanchi, San Chirico Raparo nel Parco Nazionale Appennino Lucano e Calvera nel Parco Nazionale del Pollino, che ringraziamo per la preziosa collaborazione organizzativa”.

Le tappe lucane coordinate dall’Ente Pro Loco Basilicata sono promosse con il patrocinio del Parco Naturale Regionale del Vulture, del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, di Assoguide, della società L’Antincendio e della società iInformatica srl con il coinvolgimento delle istituzioni per un momento di riflessione su “Barrier Free: insieme per un turismo accessibile”.

Queste sono le tappe previste:

Sabato 30 Novembre 2024 a Barile:

La prima tappa in Basilicata è nel Parco regionale naturale del Vulture con partenza alle ore 9:00 dal Santuario della Madonna di Costantinopoli in cammino sul Monte Vulture e visita alla Cantina di Barile con degustazione di prodotti tipici e Aglianico del Vulture in collaborazione con la Fidas Barile Odv e il Comune di Barile.

Sabato 7 Dicembre 2024 a Pisticci:

La seconda tappa è a Pisticci con raduno alle ore 9:00 davanti la Chiesa Madonna delle Grazie per proseguire nell’area naturale regionale dei Calanchi di Montalbano Jonico con visita all’azienda agricola Tierra Blanca in collaborazione con “Globus Odv.

Sabato 22 Dicembre 2024 a San Chirico Raparo:

“A salvaguardia delle persone con disturbi dello spettro autistico” e la terza tappa.

Con partenza alle ore 9:00 da Piazza Roma in cammino nell’area Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese in sinergia con l’Associazione Lupi del Raparo.

Sabato 29 Dicembre 2024 a Calvera:

La quarta ed ultima tappa è in programma a Calvera con raduno alle ore 9:00 in Piazza Risorgimento in cammino nell’area Parco Nazionale del Pollino in collaborazione con il Centro Auxilium Casa Alloggio -Vallina- Teana (Pz).

In occasione di AgroArcheoTrekking in Basilicata sarà sperimentato il Francybas, un bastone smart per accedere in ottica sicura ai parchi e aree verdi del territorio ideato dalla società L’Antincendio srl con la società “iInformatica srl” che da qualche anno ha un partenariato con Ente Pro Loco Basilicata per la promozione turistica innovativa e sostenibile del territorio lucano.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti anche Sonia Romani, responsabile qualità e ricerca de L’antincendio srl la quale ha dichiarato

“Siamo orgogliosi di questa bellissima sinergia con l’Ente Pro Loco Basilicata che consentirà di sperimentare il nostro Francybas e di mettere a disposizione del territorio i dati di mapping sperimentale dei sentieri effettuato dai volontari delle Pro Loco, contribuendo ad una valorizzazione corale dei nostri parchi boschivi”.

Angelo Romano direttore di ricerca di “Iinformatica srl” ha sottolineato:

“Onorati di questa proficua collaborazione che consentirà di contribuire al progresso scientifico e al miglioramento dell’accessibilità dei parchi della nostra regione”.

Ecco la locandina del progetto nazionale.