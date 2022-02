San Valentino a Potenza: per il giorno più dolce dell’anno tornano a grande richiesta i Macaron personalizzati di Pina Caruso! Ecco le foto

Dopo ciò a cui la pandemia ci ha costretti non c’è mese più bello di questo per parlare dell’arte di amare.

Lo sa bene chi ogni anno aspetta con gioia San Valentino, la festa degli innamorati.

Ad associare il verbo “amare” al verbo “lavorare” è proprio Pina Caruso, la cui dedizione, costanza e ricercatezza, unite a quel pizzico di storia e innovazione che solo lei è capace di donare alle sue creazioni, rappresentano una delle anime di Potenza con Caruso 1956.

La pasticceria vede nell’eleganza, nella semplicità, nei particolari e soprattutto nella tradizione, requisiti fondamentali per un prodotto che si vuol far ricordare.

La straordinaria trasformazione delle materie prime, la cura nei dettagli, la smisurata passione e la ricerca atavica derivante dalla sua Acerenza, rende i prodotti della pasticceria Caruso assolutamente moderni e unici.

Dopo aver dato vita all’“Acheruntino”, il panettone della “Città cattedrale” che ha segnato il percorso esponenziale nei sapori e negli aromi della nostra terra e dopo un periodo di chiusura per “rinnovo mentale” (preso per ricaricare le pile, per dedicare un po’ di tempo a pensare a ciò che è stato fatto in quest’altro ultimo anno difficile) Caruso 1956 ha riaperto con ancora più determinazione, tante novità e tanti progetti.

Tra questi, proprio in occasione di San Valentino, la nuova variante dei “macaron”, morbide ed eleganti meringhe dalla golosa farcitura.

Questi raffinati dolci, tipici della tradizione culinaria francese, sono un vero piacere per il palato e una meraviglia per gli occhi, dato il contrasto cromatico tra la crema interna e il guscio esterno.

Proprio pensando a Parigi (la città francese dell’amore per eccellenza) la signora Pina per San Valentino ha deciso di personalizzare questi pasticcini.

Ed è appunto in questi giorni che nel suo laboratorio, a Potenza, si creano i gustosissimi Macaron a tema amore, di varie dimensioni, elegantemente confezionati in diversi cofanetti e con incisioni dedicate.

Senza dubbio una simpatica novità riservata non solo alle coppie ma anche a chi ha piacere di dimostrare la propria amicizia e il proprio affetto.

Infatti, le micro scritture vegetali, incise a contrasto sui Macaron, sono anche Personalizzabili (qualora i dolcetti vengano prenotati per tempo).

Come fa sapere la stessa Pina Caruso:

“Quest’anno ci siamo rifatti alla canzone di Laura Pausini “Scatola”.

Abbiamo così deciso di realizzare queste scatole, alcune composte da noi, altre scelte dal cliente, il quale può venire da noi e comporle come preferisce, scegliendo anche la frase da scrivere”.

Colori, sapori, idee, progetti e tanta passione: questi sono gli elementi che caratterizzano Pina, “per sempre” lucana e fiera delle sue tradizioni.

Il “mondo Caruso” prende vita nei due punti vendita a Potenza (uno in Via Pretoria, 171 e l’altro Via Unità D’Italia, 67-69), in quello di Castelmezzano, tra le Dolomiti Lucane e anche a Maratea, nella splendida Perla del Tirreno, meta ambita da tantissimi turisti.

Complimenti alla signora Caruso che, con le sue idee genuine e innovative, permette agli amanti del buon gusto di consumare prodotti buonissimi, accuratamente selezionati e realizzati con amore e attenzione grazie a una straordinaria esperienza di anni e anni maturata nel settore.

