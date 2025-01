Sanità: “Anche in Basilicata l’iniziale disavanzo è stato gradualmente ridotto”. I dettagli

“Il monitoraggio della spesa sanitaria regionale è un tema cruciale per garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)”.

Così si esprime l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che continua:

“La situazione economica della Regione Basilicata per il 2023 si inserisce in un contesto più ampio, che coinvolge anche altre regioni come Piemonte, Liguria e Toscana, tutte alle prese con disavanzi significativi e successivi interventi di riequilibrio.

Come emerso dal rapporto, anche in Basilicata, l’iniziale disavanzo è stato gradualmente ridotto grazie all’adozione di coperture finanziarie, portando il bilancio a chiudere in positivo.

Le difficoltà incontrate nel rispettare le tempistiche e nell’assolvere agli obblighi di rendicontazione, evidenziate dal Tavolo tecnico, sottolineano la necessità di intensificare gli interventi per migliorare la gestione strutturale del sistema sanitario regionale.

È importante trarre insegnamento dalle esperienze di altre regioni.

Piemonte, Liguria e Toscana, pur partendo da disavanzi rilevanti, hanno dimostrato come un controllo rigoroso e una tempestiva pianificazione possano portare a risultati concreti e a una maggiore credibilità amministrativa.

In Basilicata, il nostro obiettivo è rafforzare questi aspetti, adottando strategie volte a un controllo più efficace della spesa sanitaria e a un miglioramento dell’efficienza nella gestione dei servizi.

A tal proposito, la Regione ha aderito all’Accordo Quadro “Sanità Digitale –Sistemi Informativi Gestionali” al fine di potenziare le competenze nei processi di governance e monitoraggio a supporto della Direzione Generale per la salute e le politiche della persona e delle Aziende sanitarie regionali.

Il rapporto del Tavolo tecnico, pertanto, ci richiama con fermezza all’importanza di affrontare le criticità strutturali del nostro SSR.

Siamo consapevoli della necessità di una pianificazione finanziaria più incisiva, capace di prevenire situazioni di squilibrio e garantire il rispetto delle scadenze e degli obblighi informativi.

Continueremo a lavorare con impegno e determinazione per assicurare ai cittadini lucani un sistema sanitario solido, sostenibile e in grado di rispondere alle loro esigenze, sempre in coerenza con le risorse disponibili.”