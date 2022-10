Sasso di Castalda premia chi si è distinto nel contrasto all’illegalità in ricordo di Mimmo Beneventano, ucciso dalla camorra. I dettagli

Annuncia Coordinamento Libera Basilicata:

“Si svolgerà Domenica 6 Novembre alle ore 17:00, nel Palazzo Ducale a Sasso di Castalda, la XIV° edizione del Riconoscimento Nazionale dedicato alla memoria e all’impegno di Mimmo Beneventano, medico e politico, ucciso dalla camorra ad Ottaviano (NA) il 7 novembre del 1980.

Il riconoscimento è dedicato ad amministratori e giornalisti che si sono distinti nel contrasto all’illegalità e nella promozione di una società più giusta per tutti; è promosso da Libera Basilicata, in collaborazione con la Fondazione Mimmo Beneventano e con il Patrocinio del Comune di Sasso di Castalda.

I premiati di quest’anno saranno il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione e il giornalista Nico Piro.

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo parteciperà con una delegazione della sua comunità.

È stato scelto perchè è riuscito ad impegnarsi continuamente e quotidianamente per contrastare la disuguaglianza sociale e per una società più equa, fondata sulla giustizia sociale e ambientale.

Piro, che parteciperà virtualmente poiché si trova all’estero per lavoro, è stato scelto per essere riuscito a raccontare le storie di chi non ha voce, in Italia come nelle aree di crisi in giro per il mondo; sempre in prima linea, è esempio concreto di quanto il giornalismo possa essere impegno civile, nel nome della verità e della giustizia.

Alle ore 16:00 presso il cimitero di Sasso di Castalda, il sindaco Rocchino Nardo depositerà una corona sulla tomba di Mimmo”.

Ecco la locandina con il programma dell’iniziativa.

