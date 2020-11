Sciopero della fame per questi lavoratori del potentino! Ecco le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Uilm Potenza:

“Questa mattina è stato sospeso lo sciopero della fame dei sette lavoratori della Garramone, azienda che opera all’interno dell’Indotto Eni di Viggiano (PZ), a seguito dell’avvio di un nuovo confronto sindacale avvenuto nella prima mattinata di oggi e che continuerà nella giornata di domani con la speranza che la protesta sociale dei lavoratori possa rientrare a seguito di una soluzione condivisa dalle parti.

Ovviamente la questione petrolio in Basilicata, come più volte denunciato da questa Organizzazione Sindacale, non si ferma nella eventuale possibile soluzione per i sette lavoratori di Garramone, ma necessita da parte di tutti, a partire da Eni e dalla Regione Basilicata, di un nuovo tavolo di confronto, il cosiddetto Tavolo della Trasparenza affinché si possa dare una risposta complessiva alla tensione sociale che oggi vivono i lavoratori della Val D’Agri.

Cambi di appalto inosservanti del Patto di Sito e tagli delle attività da parte di Eni o anche migrazioni “improprie” di attività da un’azienda all’altra stanno determinando un arretramento sociale, occupazionale e salariale dell’intero settore petrolifero in Lucania.

Siamo ancora fiduciosi, nonostante tutto, che si possa da parte di tutti fare meglio e il meglio significa confrontarsi e ricercare quelle soluzioni necessarie affinché si possa programmare non solo il presente ma soprattutto il futuro della Val D’Agri”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)