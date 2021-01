Scuola del potentino riapre in sicurezza: tamponi tutti negativi e adesione del 99,25%! I dettagli

Si è tenuto oggi lo Screening COVID-19, voluto dall’amministrazione comunale, per la ripresa delle attività scolastiche in sicurezza.

Sono stati effettuati in totale 268 test antigenici rapidi a bambini e ragazzi del scuole materne, elementari e medie dell’I.C. M. Carlucci di Ruoti (PZ), nonché al personale docente e non docente e al personale mensa e trasporti.

Tutti con esito negativo, registrando un’adesione del 99,25%.

L’Amministrazione Comunale e la Sindaca esprimono profonda gratitudine per l’impegno, la disponibilità e la professionalità di tutti i volontari che hanno consentito l’attività odierna.

Un sentito ringraziamento alla Croce Rossa Italiana Comitato di Potenza, nella figura del presidente Michele Quagliano, per il grande lavoro svolto a servizio della comunità, all’Associazione Vola di Ruoti coordinata da Tonino Silvano, all’infaticabile docente coordinatrice per la scuola, Giuseppina Creddo, ai medici di base Dott.ssa Russillo e Dott.ssa Di Palma per il preziosissimo supporto professionale.

La Prima Cittadina, Anna Maria Scalise, ha dichiarato:

“Un plauso ed un ringraziamento particolare, permettetemi di farlo alle instancabili infermiere volontarie del Comitato di Potenza , Ispettrice Sorella Katia La Rocca e Sorella Pasqualina Sarli che, con grande spirito di abnegazione prestano il loro servizio volontario alla collettività, dopo aver terminato i loro turni ospedalieri.

Questo screening intendiamo ripeterlo in maniera cadenzata per avere sotto controllo la diffusione del Covid-19 nell’ambito scolastico, bloccando immediatamente l’eventuale diffondersi del contagio e per consentire la ripresa e la continuità dell’attività scolastica in piena sicurezza e serenità”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)