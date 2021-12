Speranza a Potenza: “Vaccinerò miei figli. Fidarsi dei nostri pediatri”. I dettagli

“La campagna vaccinale nel nostro Paese è tra quella che ha i migliori numeri a livello europeo e mondiale, a stamattina siamo all’88,19% di persone vaccinabili che hanno avuto la prima dose, oltre l’85% ha completato il primo ciclo, negli ultimi giorni c’è un’accelerazione molto forte dei richiami”.

È quanto ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, oggi a Potenza, a margine della lectio magistralis della presidente della Conferenza permanente dei presidenti di Consiglio di Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Stefania Basil, per il nuovo Corso di laurea dell’Università degli Studi della Basilicata.

Speranza ha aggiunto:

“I richiami sono essenziali, i dati che abbiamo anche da altri paesi d’Europa e del mondo ci segnalano che coi richiami si è più protetti anche da potenziali varianti.

Il mio invito a tutti i cittadini del nostro Paese è a prenotarsi ed andare perché è molto importante fare il richiamo e quindi insistiamo sulla campagna di vaccinazione che è la vera leva che abbiamo per chiudere questa fase ed aprirne una diversa.

Io vaccinerò i miei figli. Le autorità scientifiche internazionali sono tutte molto chiare e favorevoli alla vaccinazione tra i 5 e gli 11 anni, lo facciamo per proteggere i nostri figli, io sono convinto e vaccinerò i miei figli, quello che dico alle persone è di fidarsi dei nostri pediatri che sono le persone che hanno studiato e dedicato una vita ai nostri figli e sono le persone giuste a cui chiedere un’opinione e a cui rivolgersi.

Abbiamo la fortuna nel nostro paese di avere tra i migliori medici pediatri che ci vengono riconosciuti a livello mondiale.

Non è materia da bar non è materia da talk show o da social network, come purtroppo accade, è materia delicata su cui bisogna fidarsi di chi ha dedicato una vita intera ai nostri figli”.

