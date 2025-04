Stagione straordinaria per la PM Volley Potenza: ecco l’ultima vittoria. Complimenti ragazze

La PM Gruppo Macchia Potenza conquista, dopo la vittoria del campionato di Serie D e la conseguente promozione in Serie C, anche la Coppa Campania.

Le ragazze di coach Marco Orlando superano con un netto 3-0 la Bcc Capaccio Paestum Serino con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-21.

Un trofeo che si aggiunge alla bacheca della PM Volley Potenza e che va a suggellare una stagione straordinaria da parte delle rossoblù.

Ad impreziosire la vittoria della Coppa anche i premi individuali: Antonella Micca ha ricevuto infatti il premio di miglior libero e l’opposto Valeria Restaino quello di Mpv della finale.

Ha dichiarato un emozionato e fiero coach Marco Orlando:

“È stata una partita straordinaria, abbiamo giocato alla perfezione, le ragazze hanno messo in campo tutto ciò che avevamo studiato e provato in settimana, sono davvero orgoglioso di tutte loro.

Devo però fare una menzione speciale a Sara Carta, atleta classe 2010 prodotto del settore giovanile della PM Volley (che evidenzia l’ottimo lavoro di coach Elena Ligrani con le under), che non solo ha messo a terra il punto decisivo ma ha giocato un’ottima partita in attacco dimostrando maturità e bravura tecnica e ancor di più al nostro capitano Livia Di Camillo per il grande lavoro di sacrificio e abnegazione fatto durante la stagione per recuperare da un infortunio e tornare in campo più forte di prima”.

La stagione della PM Gruppo Macchia Potenza però non è ancora finita perchè giovedì alle 19,30 le rossoblù dei coach Marco Orlando ed Elena Ligrani saranno in campo a Rionero per la finale di Coppa Basilicata contro la Daken Psa Matera.

Questo lo svolgimento della partita.

Primo set molto equilibrato nelle prime battute (11 pari) con l’Interserinese che, soprattutto con Varallo e Loria, risponde colpo su colpo contro una PM Gruppo Macchia pulita nelle ricezioni e pericolosa sottorete soprattutto con Lopardo, Carta e Restaino.

Sprint improvviso delle lucane, che costruiscono un break di 4 punti e mettono in discesa il set.

Le irpine provano a rimettersi in carreggiata, ma due ace di Lopardo consolidano il vantaggio e tolgono fiducia. Finisce 25-18 per le rossoblù.

Nel secondo set l’Interserinese si porta dietro le scorie del primo ed è costretta ad inseguire (7-10 PM).

Le lucane sono perfette in ricezione e fredde sottorete: le irpine reggono fino ad un paio di errori tecnici (tocco di seconda e ricezione svirgolata) che compromettono anche il secondo set.

Potenza non sbaglia un colpo (12-19). L’orgoglio rimette in partita l’Interserinese con un break di 4 punti (17-21) ma al rientro dal time-out le rossoblù riprendono il controllo del match e chiudono sul 25-18. Nel terzo set l’Interserinese prova a prendere le redini, ma la PM Gruppo Macchia non concede mai più di un break e le squadre arrivano fianco a fianco al giro di boa (12 pari) quando le lucane mettono il muso avanti per la prima volta dopo un lungo scambio.

La qualità sottorete delle lucane si fa sentire: Carta e Di Camillo mettono a terra punti pesanti, l’Interserinese resta aggrappata al match con la solita Loria (21-23).

Una pipe di Casaletto prepara la festa lucana, Carta mette “nero su bianco” e chiude i conti sul definitivo 25-21.