Stangata per albergatori e turisti: arriva l’aumento della tassa di soggiorno! Ecco come e dove verrà applicato

Stangata in arrivo: dal prossimo anno la tassa di soggiorno verrà raddoppiata nelle città con il più alto numero di visitatori.

Come conferma QuiFinanza, un emendamento al Decreto fiscale, proposto dal Pd e approvato in Commissione Finanze alla Camera, prevede il raddoppio del limite massimo della tassa di soggiorno, che passerebbe da 5 a 10 euro, nelle città che hanno un numero di presenze di turisti oltre 20 volte il numero dei residenti.

Non mancano le prime proteste, non solo dei turisti, ma anche degli albergatori obbligati ad applicare la tassa così come prescritto se vogliono evitare pesanti sanzioni.

La norma non ha ancora completato il suo iter parlamentare e i Comuni ai quali si applicherà la tassa di soggiorno aumentata saranno indicati con decreto ministeriale.