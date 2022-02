Stellantis Melfi: premio di efficienza per i lavoratori! Definiti gli importi

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di UILM Basilicata (Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici) sul premio di efficienza che spetta ai lavoratori Stellantis (Fca di Melfi) a Febbraio.

UILM Basilicata fa sapere:

“Nella mattina odierna a seguito del confronto nazionale tenutosi tra Stellantis e le Segreterie Nazionali sono stati definiti, dopo la verifica degli indicatori legati alla produttività del 2021, gli importi relativi al Premio di Efficienza previsto all’interno del CCSL.

Gli accordi vigenti relativi alla PREMIALITA’ in STELLANTIS, nonostante la pandemia che ha caratterizzato e che sta caratterizzando non solo le attività industriali ma la vita di ciascuno di noi e soprattutto la crisi dei semiconduttori che fortemente ha contratto la produzione degli autoveicoli non solo nello stabilimento di Melfi ma nel mondo, continuano a dare un segnale positivo in termini di retribuzione. A Febbraio infatti, verrà erogato il “Premio di Efficienza” in tutti gli stabilimenti del gruppo STELLANTIS, in misura differente in base ai risultati ottenuti.

Lo stabilimento di Melfi, secondo la verifica degli indicatori odierni, ha raggiunto come percentuale la stessa degli altri anni ovvero il 6%.

Gli effetti pandemici e la crisi relativa ai semiconduttori che hanno determinato la sospensione delle attività per molti giorni anche nel corso del 2021, purtroppo non derivanti e ne tantomeno prevedibili in nessun contratto nazionale, avranno un riflesso economico relativamente al risultato raggiunto che verrà riproporzionato in base ai periodi di servizio di ciascun lavoratore.

La premialità maturata varierà in funzione della relativa maturazione del rateo di ciascun lavoratore secondo la regola seguente: Il rateo mensile matura quando i periodi di servizio sono uguali o superiori alla metà dei giorni lavorativi del singolo mese.

Nel caso in cui il periodo complessivo di servizio utile nell’anno sia uguale o superiore ad un trimestre quest’ultimo sarà riconosciuto utile ai fini della corresponsione del premio.

RICORDIAMO A TUTTI CHE, A DIFFERENZA DELLO SCORSO ANNO, GRAZIE ALL’ACCORDO DEL 25 GIUGNO 2021 CHE, OLTRE A RAPPRESENTARE IL FUTURO DI NOI TUTTI VISTA L’ALLOCAZIONE A MELFI DI 4 VETTURE COMPLETAMENTE ELETTRICHE A PARTIRE DALL’ANNO 2024, ASSICURA ALL’INTERNO DEL SUDDETTO ACCORDO LA GARANZIA DEI RATEI DI PREMIALITÀ CHE MATURERANNO PER INTERO A PARTIRE DAL 25 GIUGNO 2021.

Ovviamente gli importi della tabella di cui sopra saranno riproporzionati in base alla maturazione del rateo per il solo periodo compreso dal 1 Gennaio 2021 al 25 Giugno 2021; per la restante parte dell’anno il rateo del premio maturerà per intero!

Il raggiungimento di questo risultato ottenuto grazie all’abnegazione, alla professionalità dei lavoratori di Melfi, verrà detassato, per effetto della detassazione 2022, con l’applicazione della tassazione agevolata del 10% sull’intero importo premiale lordo.

Questi importi sono legati anche al rinnovo del contratto CCSL che ha portato un incremento della paga base di circa 8,24%, tra le 130 euro e le 170 euro mensili.

Rinnovare il contratto in FCA, ora STELLANTIS, ha significato dunque non solo avere un aumento vero del proprio salario ordinario, delle maggiorazioni, della tredicesima, dei contributi, del TFR ma ha significato anche avere un incremento del premio di efficienza che è legato alla paga base dei lavoratori.

Il nostro grande auspicio è che si possa tutti quanti insieme uscire presto dalla pandemia perché, a prescindere da tutto, è fondamentale tornare alla normalità perché solo cosi davvero il nostro quotidiano potrà riprendere il percorso della vita.

Abbiamo un dovere nei confronti di voi tutti, che da sempre avete accordato la fiducia alla nostra organizzazione, quello di ancorare Melfi alle nuove dinamiche – sempre più globali – all’interno di STELLANTIS perché non possiamo in nessun modo sbagliare o perdere “il treno” del futuro in quanto allo stesso è ancorato il destino di circa 20000 lavoratori.

Le scelte, anche le ultime, vanno esclusivamente in questa direzione altrimenti prima o poi dovremmo parlare di ben altro anche in funzione della “transizione ecologica/mobilità” che sarà certamente il prossimo futuro ma anche devastante per l’industria automobilistica e per il numero degli addetti visto che “TUTTI” parlano di perdite consistenti di posti di lavoro.

Dobbiamo vincere anche questa sfida, TUTTI QUANTI INSIEME, senza lasciare indietro nessuno”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)