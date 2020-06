Terribile incidente alla fine della Potenza-Melfi! Vigili del Fuoco, Eliambulanza e Carabinieri sul posto. Ecco gli aggiornamenti

Ancora un bruttissimo incidente alla fine della Potenza-Melfi.

Come già detto dalla nostra Redazione, sulla strada statale 658 dir “Melfi-Sata” il traffico è provvisoriamente bloccato e deviato a causa di un incidente avvenuto al km 3 in località Melfi (PZ), in direzione dell’innesto con la statale 655 a San Nicola.

Per cause in corso di accertamento, due autoveicoli sono entrati in collisione frontalmente e, nel sinistro, due persone sono rimaste ferite di cui una rimasta incastrata.

I Vigili del Fuoco di Potenza, con il personale del distaccamento di Melfi, sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada con 5 unità, ed hanno utilizzato cesoie e divaricatori per estrarre uno dei coinvolti dalle lamiere accartocciate.

La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di salvataggio.

Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e personale sanitario con l’elisoccorso che hanno trasportato i feriti all’Ospedale di Potenza.

