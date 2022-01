Terribile incidente nel potentino! Giovane perde la vita

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 11.45 circa, sono intervenuti per incidente stradale sul raccordo autostradale Potenza Sicignano al Km 33+400 direzione nord nel comune di Picerno.

Una autovettura marca Dacia per cause in corso di accertamento, si è ribaltata più volte.

Il 115, allertato da un Capo Squadra VV.F. in transito, immediatamente si è prodigato a prestare il primo soccorso al conducente dell’autovettura.

Vani i tentativi di rianimare il giovane (del 90′) da parte del 118 intervenuto con ambulanza ed elicottero.

L’autovettura alimentata a GPL aveva in atto un principio di incendio, i Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e alla messa in sicurezza del veicolo.

I VV.F. sono intervenuti con un’autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Al momento il raccordo autostradale è chiuso alla circolazione dei veicoli.

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, 118 e Anas.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)