Tito, al via il primo festival musicale: “un evento senza competizione per far vivere ai ragazzi l’esperienza di un vero e proprio show”. L’iniziativa

Un sogno che diventa realtà per tanti giovani talenti della Basilicata.

Il 2025 segna la nascita del primo Festival musicale di Tito “IncantoTitofestival”, un evento senza competizione ma con un grande obiettivo: permettere ai ragazzi di vivere l’esperienza di un vero e proprio show, con emozioni, ospiti d’onore e un’atmosfera che ricorda il celebre Festival di Sanremo.

L’iniziativa, in programma Domenica 15 Giugno, è ideata e organizzata da Raffaella Volini, artista lucana conosciuta come un’antesignana del karaoke in Basilicata e ora apprezzata insegnante di canto, con il supporto del comitato feste di Tito.

Volini, che nella conduzione sarà affiancata da due giovani “vallette”, Debora Capece (miss Basilicata 2024) e Simona Milione (baby-atleta di Tito), racconta:

“Ho notato che i ragazzi hanno una forte competizione non solo con gli altri, ma anche con se stessi e con il palco e tutti hanno in comune un grande amore per la musica.

L’obiettivo dell’evento è proprio quello di offrire loro un’opportunità di crescita artistica e personale, senza l’ansia di una gara”.

Sul palco saliranno giovani cantanti talentuosi, tra cui:

Marco Ferrara, 14 anni, originario di Tito, noto per la sua partecipazione a Io Canto di Gerry Scotti;

Vittorio Mancino, 14 anni di Potenza, vincitore del premio Mia Martini e attualmente in gara per le finali nazionali.

Accanto a loro, altri giovani artisti come Gaia, Miriana, Gerardo, Roberta e tanti altri, provenienti da Tito e Potenza.

L’organizzatrice spiega:

“Ogni partecipante riceverà un riconoscimento.

Il vero premio sarà l’opportunità di esibirsi in un contesto professionale, davanti a un pubblico entusiasta.

L’evento sarà arricchito da gadget distribuiti agli spettatori, per rendere il tutto ancora più immersivo e coinvolgente.

Non c’è Festival senza ospiti d’onore e la prima edizione del Festival di Tito non farà eccezione.

A rendere ancora più speciale la serata ci saranno il noto comico napoletano Antonio Fiorillo, pronto a far divertire il pubblico con la sua irresistibile ironia, e il prestigiatore Francesco Lioi, artista lucano capace di incantare adulti e bambini con numeri spettacolari di magia.

La musica sarà protagonista assoluta anche grazie alla partecipazione di talentuosi musicisti professionisti.

L’evento sta ricevendo grande sostegno dalla comunità e dagli sponsor locali, segno che la Basilicata è pronta ad accogliere con entusiasmo un’iniziativa che valorizza i suoi giovani talenti”.

L’artista Volini conclude:

“Sto ricevendo tanto affetto e supporto ed è una soddisfazione vedere quanto questo progetto sia apprezzato”.

Il Festival di Tito 2025 si prepara così a diventare un appuntamento imperdibile per la scena musicale lucana, regalando ai giovani artisti un’esperienza indimenticabile e al pubblico una serata ricca di emozioni.

Ecco la locandina dell’iniziativa.