Tito: brutto incidente!

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza ieri alle ore 19.45 circa, sono intervenuti nei pressi di Tito Scalo per incidente stradale.

I Vigili del Fuoco arrivati sul posto, hanno trovato un furgone che per cause in corso di accertamento è uscito fuori strada andando ad impattare contro la recinzione che delimita un metanodotto senza provocare danni alle tubazioni del gas.

Il conducente è uscito dal veicolo autonomamente senza riportare ferite.

Durante le operazioni di soccorso i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area ed il veicolo per evitare l’insorgere di incendi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto Carabinieri e addetti alla rete metano.

Ecco alcune foto dell’incidente.

