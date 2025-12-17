Potenza: De Filippis nominato nuovo Dg dell’Asp. Auguri di buon lavoro

La Giunta regionale, nella seduta di oggi, ha nominato Giuseppe De Filippis nuovo Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (Asp).

Contestualmente, per garantire la piena continuità amministrativa dell’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo, l’esecutivo ha conferito l’incarico di Commissario a Giuseppe Spera, il cui mandato quinquennale come Direttore generale si è appena concluso.

Spera guiderà l’ospedale del capoluogo nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione del nuovo Dg.

Dice il Presidente Vito Bardi:

“La scelta di Giuseppe De Filippis alla guida dell’Asp risponde alla volontà di immettere nel nostro territorio competenze di altissimo profilo nazionale.

Il suo curriculum è di prim’ordine: un’esperienza consolidata nelle realtà più complesse del Nord Italia e una solida preparazione accademica che saranno fondamentali per affrontare le sfide della medicina territoriale e delle liste d’attesa”.

Sulla nomina al San Carlo, Bardi aggiunge:

“Ringrazio Giuseppe Spera per il buon lavoro svolto negli ultimi cinque anni.

La sua nomina a Commissario assicura che il polo ospedaliero più importante della Basilicata non subisca rallentamenti burocratici in questa fase di transizione.

Abbiamo bisogno di stabilità e competenza per portare a termine i progetti legati al PNRR e migliorare costantemente l’offerta di cura per i cittadini lucani”.

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, rivolge i suoi migliori auguri di buon lavoro a Giuseppe De Filippis e a Giuseppe Spera.

Dice Latronico:

“De Filippis porta in Basilicata un profilo di alto livello, con una solida formazione in ambito medico, gestionale ed economico-sanitario e una pluriennale esperienza maturata in importanti aziende sanitarie e ospedaliere del Paese.

Un percorso professionale che rappresenta un valore aggiunto per il rafforzamento dell’organizzazione dei servizi territoriali e per il miglioramento della qualità dell’assistenza ai cittadini.

All’ingegner Spera va l’augurio di buon lavoro per il nuovo incarico commissariale al San Carlo, in una fase che richiede continuità amministrativa, capacità di governo dei processi e attenzione costante alla rete ospedaliera regionale.

Desidero, allo stesso tempo, esprimere un sentito ringraziamento a Massimo De Fino, direttore generale dell’IRCCS Crob di Rionero in Vulture, per l’attività svolta come commissario dell’Asp di Potenza, assicurando stabilità e gestione in un momento complesso e a Giuseppe Spera per l’impegno profuso negli anni alla guida dell’Azienda Ospedaliera San Carlo”.

Concludono Bardi e Latronico:

“La Regione Basilicata continuerà a garantire piena collaborazione e supporto ai vertici delle aziende sanitarie, con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario regionale, valorizzare le professionalità e rispondere in modo efficace e coordinato sul territorio ai bisogni di salute”.

Il profilo del nuovo DG Asp: Giuseppe De Filippis

Nato a Napoli, 59 anni, Giuseppe De Filippis vanta un curriculum di eccellenza nel panorama della sanità pubblica italiana:

Formazione: Laureato in Medicina e Chirurgia a Torino, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Organizzazione dei Servizi Ospedalieri.

Esperienza gestionale: Ha ricoperto incarichi di vertice dal 2008 ad oggi in numerose aziende sanitarie e ospedaliere tra Piemonte e Lombardia. È reduce dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Incarichi precedenti: È stato Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

Accademia: Dal 2020 è Professore Associato presso il Centro di Ricerca ed Alta Formazione in Amministrazione della Salute dell’Università di Milano.