Tito, mensa scolastica: servizio in classe per i bambini! I dettagli

A Tito (PZ) parte il servizio di refezione scolastica.

Queste le precisazioni del Vicesindaco, Fabio Laurino:

“In questi giorni abbiamo verificato e allestito gli spazi refettorio dei vari plessi scolastici, cercando di mantenere la distanza di 1 mt per la scuola primaria e secondaria di primo grado, dove come già annunciato i bimbi mangeranno su due turni (ore 12:30 e ore 13:30), e cercando di mantenere distinti i gruppi classe per la scuola dell’infanzia.

In virtù di questo, in accordo con la ditta che gestisce il servizio e con la Dirigenza Scolastica, abbiamo deciso di garantire il servizio in classe per i bambini del primo anno della scuola dell’infanzia, sia di Tito sia di Tito Scalo, per i quali il servizio prenderà avvio il 12 ottobre.

Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per far partire un servizio molto importante per il percorso educativo dei nostri piccoli.

È una prova anche per noi ed è sicuramente un modello perfettibile che, in questi giorni, cercheremo sicuramente di migliorare.

Per farlo, però, è necessaria la collaborazione di tutti, dal personale docente a quello non docente fino alle operatrici mensa, a cui va il nostro ringraziamento per la disponibilità che ci stanno offrendo.

Infine, ringrazio tutti gli operatori di Reddito Minimo e Tis che ci hanno aiutato nelle operazioni di pulizia e sistemazione dei locali.

Rispettiamo tutti le regole pensando che le nostre generazioni più giovani non meritano un’ulteriore chiusura prolungata del luogo dove si costruisce il loro e il nostro futuro! Se lo facciamo tutti ne usciremo vincitori!

In queste ore stiamo aggiornando i dati di ogni bambino sulla piattaforma on line di gestione del servizio. Entro questa settimana ognuno potrà visualizzare i dati in maniera corretta”.

