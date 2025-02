Tito: tutto pronto per uno spettacolo rivolto agli studenti per innescare una riflessione contro gli atti di violenza. L’evento

Mercoledì 26 Febbraio alle ore 11:00, presso il centro per la Creatività Cecilia, l’associazione Bolle di Sapone, in collaborazione con Sinergie Lucane, presenta uno spettacolo rivolto agli studenti dell’istituto comprensivo di Tito, che ha l’obiettivo di sensibilizzare le fasce di età più giovani sul fenomeno sociale del bullismo, sempre più in crescita soprattutto negli ambienti scolastici.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Tito, ha lo scopo di innescare una riflessione sull’importanza della solidarietà tra pari, contro la prevaricazione e gli atti di violenza, attraverso la conversazione e lo spettacolo realizzato dal cabarettista lucano Antonio Sabia, in arte Gianluca U’sfiammat.

Ecco la locandina dell’evento.