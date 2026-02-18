Torna il maltempo in Basilicata: questa l’allerta della Protezione Civile

Una nuova perturbazione atlantica attraverserà velocemente l’intera penisola determinando precipitazioni diffuse, nevicate a quote localmente basse al settentrione ed un rinforzo generalizzato dei venti.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Dal mattino di domani si prevedono venti forti dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, in estensione a Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Basilicata, con raffiche di burrasca sui settori costieri esposti e rinforzi fino a burrasca forte o tempesta lungo la dorsale appenninica.

Attese forti mareggiate lungo le coste esposte.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.