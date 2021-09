Trasporto pubblico a Potenza e Provincia: predisposte 48 corse in più per rientrare a scuola in sicurezza! I dettagli

In data 6 e 9 Settembre si sono svolte apposite riunioni del Tavolo di coordinamento Scuola-Trasporti, – presiedute dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardé – resesi necessarie con l’approssimarsi dell’avvio del nuovo anno scolastico 2021-2022 al fine di adeguare la capacità del sistema di mobilità pubblica alla ripresa della didattica in presenza prevista per il 100% della popolazione studentesca, in considerazione dell’utilizzo dei mezzi di trasporto nella misura massima dell’80% della loro capienza.

Alle suindicate riunioni hanno partecipato:

l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità,

il Presidente della Provincia di Potenza,

il Sindaco del comune capoluogo,

i Dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale,

il rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

i referenti delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro,

nonché, nell’ultimo incontro, il rappresentante regionale della prevenzione sanitaria.

Di concerto con gli enti intervenuti, acquisiti i relativi dati di riferimento in ordine ai servizi aggiuntivi da predisporre, si è proceduto alla rielaborazione del Documento Operativo che prevede per il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano servizi aggiuntivi garantiti da:

COTRAB in n.27,

da FAL in n.10,

da Trenitalia in n.2

mentre per quello urbano del capoluogo sono stati previsti n.9 servizi aggiuntivi assicurati dalla ditta Trotta.

Il nuovo Documento Operativo è stato trasmesso in data odierna agli enti interessati per i successivi adempimenti di competenza.a

