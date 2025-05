Trofeo di Potenza: il giovane Nicola spicca in questa importante competizione automobilistica. Complimenti!

Parte la stagione ACI Sport 2025: tra gare emozionanti e volti nuovi, spicca il lucano Nicola Pio Restagno, protagonista al Trofeo Città di Potenza.

Ecco il comunicato della Max Racing, scuderia in cui milita anche il giovane lucano:

“Si è caricata di adrenalina la stagione ACI Sport 2025 che si appresta ad entrare nel vivo con gli appuntamenti più attesi.

Nella bella Ciociaria, il 3 e 4 Maggio si corre la dodicesima edizione del “Rally Terra di Argil”, tappa di Coppa Rally di 8va Zona e la scuderia Max Racing è pronta al via con cinque equipaggi ed altri due navigatori in formazione mista.

Sarà la gara di esordio nei rally, e davanti al pubblico di casa, per Riccardo Pontone, di Cassino (FR), proveniente dal kart e dal Rally Italia Talent, affiancato alle note, al volante di una Suzuki Swift RS 1.6, dalla concittadina Arianna De Siena, giovane navigatrice che ha ereditato la passione per i motori dal padre, rivelatasi definitivamente durante un Rally del Matese dove lavorava come pin-up e che, dopo una prima esperienza al Rally di Sperlonga nel 2019, è determinata ad affrontare l’avventura dell’Argil.

Riparte la corsa in Coppa Italia per Gabriele Bruno, detentore del titolo 2024 RSTB 1400 con la Fiat Grande Punto Abarth SS.

Quest’anno il driver romano residente da tempo a Brindisi cambia vettura e, coadiuvato da Antonio Lifonso, di Zollino (LE), si metterà in gioco a bordo della Mini Cooper S 1600 Tb benzina Racing Start che ha testato proprio all’Argil dello scorso anno e nel 2025 al Rally Città di Casarano di aprile.

Il campione regionale molisano Nicola Rivellino riparte con la sua Peugeot 106 1.2 N2, e sarà navigato dal debuttante campobassano Antonio D’Angelo, mentre il sublacense Mirko Koepke si schiera al via del CRZ con la sua Peugeot 106 1.3 Gr A A5 insieme alla campobassana Angela Salotto.

Punta a ben figurare anche il pugliese di Manfredonia Paolo Guerra ad aiutarlo sul sedile destro della sua Renault Clio RS N3 ci sarà il frusinate Alessandro Abatecola.

Sono due i navigatori Max Racing, entrambi salentini, che affiancheranno driver di altre scuderie nella sfida laziale: Gianmarco Potera navigherà Marco Palombi su Renault Clio Rally 5, e Matteo Bello detterà le note a Luca Di Giorgio su vettura gemella.

Il programma della corsa in terra laziale prevede domani, sabato 3 Maggio, le verifiche tecniche, lo Shakedown a Monte San Giovanni Campano, e la disputa della Prova Speciale “Ezio Palombi”, lunga 3,5 km., da ripetere due volte con passaggi della prima vettura alle ore 18:20 e alle 20:40.

Domenica 4 Maggio il programma entra nel vivo con le altre nove Prove Speciali (tre da ripetere tre volte) “Le Fontane” di 7 km (start passaggi 08:37, 12:10 e 15:43), “Torrice” di 5 km (9:11, 12:44 e 16:17) e “Monte S Giovanni Campano” di 10.13 km (9:49, 13:22 e 16;55).

L’arrivo, a Pofi, è fissato alle ore 18:30 in piazza Vittorio Emanuele.

In attesa di conoscere l’esito del rally laziale, la scuderia biancoarancio mette in archivio la positiva prestazione di domenica scorsa all’8° Trofeo Città di Potenza, gara di apertura del Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport.

L’outsider di questa edizione ed autore di una brillante prestazione davanti al pubblico di casa è stato sicuramente il 25enne Nicola Pio Restagno, noto speaker automobilistico e commentatore della testata Mattiperlecorse, quinto assoluto e leader tra le Vst con il minibolide kart cross Yacar.

Sul podio di gruppo e di classe anche il tarantino Vito Ciracì, terzo al test con il suo Kart cross 600.

Gara di “prova” anche per il savese Nunzio Fanelli, con la sua nuova Formula Gloria Suzuki (E2SS 1150) quindicesimo assoluto e secondo di gruppo e classe.

Questi risultati hanno consentito a Max Racing di conquistare la vittoria nella classifica scuderie”.

Questa una foto di Nicola Pio Restagno al volante.