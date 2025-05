Turismo: verso una nuova strategia condivisa tra APT e operatori del settore. Ecco l’incontro

Si è svolto ieri pomeriggio, presso la Sala A del Consiglio Regionale della Basilicata, un incontro tra i Tour Operator e le Agenzie di Viaggio incoming del territorio lucano e il Direttore generale dell’APT Basilicata, Margherita Sarli.

L’appuntamento, che ha visto una partecipazione numerosa e qualificata con 11 operatori presenti su 14 regolarmente iscritti all’albo telematico dell’Apt Basilicata, tra cui rappresentanti di FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo) e FTO (Federazione Turismo Organizzato di Basilicata), ha rappresentato un importante momento di confronto sulle strategie di marketing territoriale finalizzate a potenziare la visibilità e l’attrattività della Basilicata nel panorama turistico nazionale e internazionale.

Margherita Sarli, Direttore Generale dell’APT Basilicata, ha dichiarato:

“Si è trattato di un momento di ascolto, volto a raccogliere istanze, proposte e suggerimenti direttamente dagli operatori in prima linea e a valutare la rispondenza concreta delle azioni che abbiamo messo in campo e quelle che in corso di programmazione con le esigenze reali del territorio”.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati vari temi:

l’importanza degli educational tour,

la promozione presso gli hub aeroportuali campani e pugliesi ed il relativo rafforzamento delle navette di collegamento con la Basilicata,

l’esigenza di figure professionali a supporto del loro lavoro,

il piano annuale delle fiere che rappresentano momenti di incontro e di business per gli operatori.

Sarli conclude:

“L’iniziativa necessaria, doverosa e utile sarà rinnovata anche dopo la stagione estiva come metodo di lavoro partecipato finalizzato ad una programmazione puntuale”.

Durante l’incontro, infine, la FIAVET ha consegnato al Direttore generale dell’Apt un documento con alcune proposte puntuali.