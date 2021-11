Tito: giovani alunni piantano un “albero per il futuro”! Ecco la bella iniziativa

L’amministrazione del Comune di Tito ringrazia sentitamente il dirigente scolastico, il corpo docenti e gli alunni delle classi medie 2a C e 3a B dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” per l’adesione all’iniziativa “Un albero per il futuro”.

E aggiunge:

“Ringraziamo, inoltre, il Comando Stazione Carabinieri Forestali per aver voluto coinvolgere l’amministrazione comunale in questa iniziativa di carattere nazionale per lanciare un messaggio a tutela di valori importanti come la legalità e l’ambiente“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)