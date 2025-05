Uffici ASP Potenza: “no a possibile trasferimento a Muro Lucano”. La dichiarazione

La Confsal Basilicata attraverso il segretario regionale Gerardo de Grazia, esprime forte disappunto e profonda preoccupazione per l‘eventuale decisione di procedere con lo spostamento dal capoluogo a Muro Lucano degli uffici ASP siti in via Ciccotti.

Scelta resasi, probabilmente, necessaria dopo i problemi di staticità rilevati dalla protezione civile, all’indomani dell’ultima scossa di terremoto.

Il segretario della Confsal, De Grazia, dichiara:

“Siamo preoccupati perché lo spostamento penalizzerebbe i Lavoratori e la numerosa utenza che ogni giorno usufruisce dei servizi offerti, in particolare le fasce più deboli.

Pur comprendendo la necessità di garantire la sicurezza chiediamo al Presidente Vito Bardi, all’Assessore Cosimo Latronico e al Direttore Sanitario dell’Asp Luigi D’Angola di sospendere, immediatamente, ogni, potenziale, procedura di trasferimento e di aprire un tavolo di confronto con le istituzioni locali, affinché si possa individuare una soluzione che tuteli i diritti dei cittadini e la salvaguardia dell’equilibrio territoriale.

L’ipotetico spostamento rappresenta un segnale negativo in termini di depotenziamento del ruolo della città di Potenza che, da sempre, costituisce un punto di riferimento, per il territorio, in termini di servizi.

La Confsal Basilicata, insieme ai cittadini, è pronta ad intraprendere tutte le iniziative necessarie, pubbliche e istituzionali, per contrastare tale decisione.”