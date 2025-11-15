Un lucano nella massima accademia scientifica italiana: auguri al Professor Romano!

Un lucano nella massima accademia scientifica italiana: è stato nominato Accademico dei Lincei il professor Romano Donato, ordinario di economia agraria presso l’Università degli studi di Firenze.

“Questa straordinaria nomina a membro della prestigiosa Accademia Nazionale dei Lincei, l’accademia scientifica più antica del mondo, rappresenta un motivo di immenso orgoglio per l’intera Basilicata”, dichiara il consigliere regionale di Orgoglio Lucano, Mario Polese, che aggiunge:

“Il professor Romano, fratello del professor Severino, eccellenza universitaria dell’Unibas, pur operando in un contesto accademico di altissimo livello come l’Università di Firenze, è la dimostrazione della capacità della nostra terra di generare eccellenze riconosciute a livello globale”.

Polese ricorda quindi il profilo internazionale del professor Romano, il cui curriculum evidenzia un impegno costante e di successo nel campo dell’Economia Agraria e dello Sviluppo Sostenibile.

“A nome mio e del gruppo politico che rappresento, porgo le più vive congratulazioni al professor Romano.

Ci auguriamo che la sua competenza e il suo sapere possano continuare a orientare le conoscenze scientifiche che, come sottolinea l’Accademia dei Lincei, sono essenziali per fornire pareri e consulenza qualificata ai pubblici poteri, a beneficio anche del futuro della nostra regione”, conclude Polese.