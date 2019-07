Un Senatore lucano eletto Vice Presidente della Commissione parlamentare antimafia. I dettagli

Pasquale Pepe, Senatore della Lega, è stato eletto Vice Presidente della Commissione parlamentare antimafia.

L’elezione è avvenuta nella tarda serata di ieri, 24 Luglio, a Palazzo San Macuto a Roma, sede della Commissione bicamerale, composta da 25 Deputati e 25 Senatori, tra cui era già presente il Senatore lucano.

Queste le parole a caldo di Pepe:

“Accolgo quest’incarico con orgoglio e responsabilità.

Le prime parole che mi sono venute in mente sono state quelle di Giovanni Falcone, che definiva la mafia come un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà una fine.

Dobbiamo lavorare perché ciò accada.

I tempi sono maturi affinché lo Stato possa vincere questa battaglia di civiltà, come testimoniano le numerose prese di posizione in tale direzione del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

La mia attività vedrà la sua attenzione anche sulla Basilicata: la relazione del secondo semestre 2018 della Dia ci dice che la nostra Terra non è immune dalla malavita organizzata.

Per ultimo, voglio ringraziare Matteo Salvini e la Lega per la fiducia che hanno risposto in me, nonché tutti i colleghi, di Camera e Senato, che hanno ritenuto di sostenermi”.

La Commissione ha tra i suoi compiti:

la verifica delle disposizioni di legge che riguardano i fenomeni mafiosi;

la verifica delle condanne per delitti legati alle principali organizzazioni criminali;

la tutela della situazione dei collaboratori di giustizia;

deve promuovere iniziative legislative che rafforzino l’azione dello Stato per combattere i fenomeni mafiosi;

deve indagare sugli eventuali rapporti tra mafia e politica anche in relazione all’assegnazione di appalti pubblici;

deve tutelare le imprese da possibili interferenze delle organizzazioni criminali nella libera concorrenza;

deve verificare la corretta applicazione delle norme di legge per lo scioglimento dei consigli comunali;

deve monitorare la corretta esecuzione della confisca dei beni sottratti alla mafia e il loro reimpiego per fini sociali e produttivi.

Le indagini della commissione parlamentare antimafia hanno le stesse caratteristiche di quelle dell’autorità giudiziaria.

Tante le congratulazioni giunte al senatore Pepe per la sua nomina, tra cui quelle del Segretario regionale della Lega di Basilicata, l’onorevole Marzio Liuni, e dei consiglieri regionali, degli amministratori locali e dei militanti del partito.

