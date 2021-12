Vaccini Potenza: “tempi di attesa biblici, ammassati in questa stalla di acqua e freddo”. La denuncia

A Potenza è caos vaccini.

Questa la situazione, come scrive un nostro lettore alla Redazione:

“Oggi mi sono recato presso la tensostruttura del Qatar a Potenza per fare la terza dose di vaccino.

Non entro nel merito sui tempi di attesa che sono stati biblici, ma la cosa che mi ha fatto star male è il poco rispetto dell’essere umano: ci hanno ammassati in questa stalla con infiltrazioni di acqua e freddo da tutte le parti assieme a centinaia di persone in attesa di essere chiamati per essere vaccinati.

Ma dico io, siamo una regione da terzo mondo?

Chi è il responsabile di questa bruttura?

Vi prego di segnalare questo scempio ai responsabili per cercare di dare dei correttivi allo stato attuale”.

