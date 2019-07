Vincenzo di Tito è scomparso: continuano le ricerche per riportarlo a casa

Vincenzo Calienni, 23 anni, originario di Tito, è scomparso.

Questo l’annuncio reso noto dalla trasmissione “Chi l’ha visto”:

“Il giovane vive a Mosbach, in Germania, dove da qualche mese lavora come cameriere in una gelateria.

L’ultima volta è stato visto da un suo amico alla stazione di Mosbach, Martedì 9 Luglio, intorno alle 16:00.

Da lì sarebbe dovuto arrivare a Stoccarda e poi rientrare in Italia, a Tito, un paese in provincia di Potenza, dove vivono i suoi familiari.

Così però, non è stato, e di lui non si sono più avute notizie.

Ha con sé il cellulare, che però risulta spento, e i documenti”.

Vincenzo è alto 180 cm ed ha gli occhi e i capelli castani.

Il ragazzo potrebbe indossare una polo grigia a maniche lunghe e un pantalone verde militare.

Segno particolare: un tatuaggio simile ad un ombrello sull’avambraccio.

Chiunque abbia sue notizie, è pregato di avvisare urgentemente le Forze dell’Ordine.