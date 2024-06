A Marsico Nuovo il campo scuola dedicato ai ragazzi organizzato dal dipartimento di Protezione Civile. I dettagli

L’Associazione di Protezione Civile Gruppo Lucano sede di Marsico Nuovo OdV parteciperà alla 14esima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, in programma dal 8 al 13 luglio 2024, presso la palestra del Liceo Scientifico “G. Peano” in Via Fontanelle.

Saremo impegnati in un percorso di una settimana nel corso della quale si alterneranno esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative nonché momenti di confronto didattico;

i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il Sistema di Protezione Civile in tutte le sue forme;

i ragazzi, infatti, toccheranno con mano ciò che significa conoscere, gestire ed affrontare i rischi legati alle calamità naturali a cui il nostro territorio è particolarmente soggetto.

Un progetto formativo che porterà ad accrescere nei ragazzi la conoscenza del Piano comunale di Protezione Civile e di temi importanti in termini di prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi, gestione e superamento delle emergenze, in collaborazione con le strutture e componenti operativi del Servizio Nazionale di Protezione Civile al fine di promuovere una coscienza etica e sociale volta a tutelare l’integrità della vita, i beni e l’ambiente dai danni derivati da calamità naturali, da catastrofi e da altri rischi.

Nel corso della settimana interverranno vari esponenti facenti capo all’organigramma di Protezione Civile in modo da permettere a tutti di toccare con mano il lavoro che svolgono quotidianamente.