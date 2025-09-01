A Muro Lucano arrivano le Vibrazioni in onore di San Gerardo Maiella!

Le giornate dedicate a San Gerardo Maiella hanno già fatto registrare un grande successo di partecipazione, segno tangibile della vitalità di una festa che unisce fede, tradizione e comunità.

Le celebrazioni religiose hanno richiamato fedeli da ogni parte della Basilicata, confermando quanto profondo e vivo sia il legame tra il popolo lucano e il suo Patrono.

La devozione si è intrecciata con la bellezza delle tradizioni popolari: dalla Tradizionale Fiera di San Gerardo in località Cappuccini, che ha restituito alla città il calore dei riti di un tempo, alla rassegna “Un dolce per San Gerardo”, dove la comunità murese si prepara a condividere sapori, memorie e convivialità, trasformando le strade in un grande abbraccio collettivo.

Il grande successo delle serate musicali di questi giorni in Piazza Don Minzoni non fa altro che aumentare l’attesa della comunità per la giornata del 2 settembre, culmine della Festa di San Gerardo, che racchiude i momenti più solenni e significativi.

La processione solenne della statua del Patrono attraverserà le vie di Muro Lucano, seguita dai tanti fedeli che arriveranno per testimoniare tramite la propria presenza la forza della devozione.

La celebrazione eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita di Potenza, Muro Lucano e Marsiconuovo, sarà un momento di profonda spiritualità e di comunione regionale.

Particolare rilevanza riveste il rito della consegna dell'”Anello di San Gerardo Maiella” ai sindaci neoeletti della Basilicata, un gesto di grande significato che unisce l’impegno civile alla protezione spirituale del Patrono.

È un momento che testimonia come la figura di San Gerardo resti guida e ispirazione non solo per i fedeli, ma per le istituzioni e per l’intera comunità regionale.

La festa si chiuderà, come da tradizione, con un’esplosione di gioia e musica: il concerto de Le Vibrazioni, una delle band più amate della scena italiana, animerà Piazza Don Minzoni regalando emozioni e un finale indimenticabile a una delle feste religiose più importanti della Basilicata.

Il Sindaco Giovanni Setaro ha dichiarato:

«Il successo delle giornate precedenti è per noi motivo di orgoglio e di gratitudine.

Vedere Muro Lucano gremita di persone, unite dalla fede in San Gerardo e dall’amore per le nostre tradizioni, ci conferma quanto questa festa sia il cuore pulsante della Basilicata.

La partecipazione ai riti religiosi e agli appuntamenti popolari ci dice che San Gerardo continua ad essere una guida per tutti noi, un collante che tiene unita la nostra comunità.»

«La consegna dell’Anello di San Gerardo ai sindaci neoeletti – ha aggiunto Setaro – rappresenta uno dei momenti più intensi e simbolici: è il segno di un patto ideale tra San Gerardo e le istituzioni, un invito a governare con fede, speranza e dedizione verso il bene comune.

In questo gesto riconosciamo il valore di una Basilicata che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici».

La Festa di San Gerardo Maiella, tra spiritualità, tradizione e musica, continua a dimostrarsi uno dei più forti momenti identitari della Basilicata, capace di parlare al cuore di tutti i Lucani, ovunque essi si trovino.