A Pietrapertosa per ricordare un evento sensazionale: lo sbarco sulla Luna! Il programma

In occasione del 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, il Comitato Torrachiani di Pietrapertosa ha organizzato un evento per ricordare il più sensazionale dei viaggi dell’uomo nello spazio:

“Obiettivo della serata rendere omaggio al satellite lunare grazie al contributo di personaggi noti del panorama lucano, quali l’Arch. Tomangelo Cappelli, che ci condurrà attraverso un parallelismo magico al centro della Luna e al cuore della vita.

Attraverso la passione, l’amore per la vita e per l’umanità vivremo momenti di assoluta purezza in nome di qualcosa più in alto, con gli occhi puntati all’insù alla ricerca di un rifugio ospitale per tutti.

Con lo scrittore Gianrocco Guerriero scopriremo il fascino e cercheremo di svelare la magnificenza della luna che appartiene a tutti: dalle emozioni alle visioni.

Il giornalista Massimo Brancati che fin dall’inizio ha appoggiato l’iniziativa, concluderà la serata con un suo intervento.

Mission della serata, la raccolta fondi a favore dell’AIRC: come la luna anche la vita DEVE appartenere a tutti.

Musica e poesia allieteranno il pomeriggio nella magnifica location della chiesa del convento di San Francesco di Pietrapertosa dove ci sarà uno speciale momento dedicato ai pietrapertosani che nell’anno dell’allunaggio sono nati o sono convolati a nozze.”

Di seguito la locandina con i dettagli.