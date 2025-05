Potenza ospita la sesta tappa del Giro d’Italia 2025 il 15 maggio!

Di seguito:

Percorso cittadino dettagliato,

Aree interessate alla chiusura e orari,

Eventi speciali dal 9 al 15 maggio,

Link per prenotare eventi collaterali.

Non perdetevi “Bici in giro per il giro” l’11 maggio alle 8:30 in Piazza 21 Marzo, e tanti altri appuntamenti per celebrare insieme la magia del Giro.

Il centro storico si vestirà a festa con aperitivi, arte e spettacoli!