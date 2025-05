Avigliano call per talentuose “giovani illustratrici digitali”: per la vincitrice un corso di formazione gratuito. Ecco come partecipare

“Gruppo Coordinamento Donne Odv-Ets Avigliano lancia la call per talentuose “giovani illustratrici digitali” per selezionare la migliore illustratrice che intenda intraprendere un percorso di formazione con un illustratore professionista e, successivamente, una collaborazione di un anno con l’Associazione proponente.

L’artista selezionata seguirà 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 un corso di formazione della durata di 40 ore su fondamenti di disegno e illustrazione digitale con un professionista illustratore e grafico, presso la Biblioteca della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano sita in Piazza Gianturco, e al termine del corso intraprenderà una collaborazione della durata di 12 mesi con GCD per la produzione di illustrazioni digitali, in quantità di una o due al mese, sulla base di temi che saranno forniti in itinere.

Inoltre, alla fine del corso, alla “giovane illustratrice digitale” sarà donata una tavoletta grafica Wacom con display interattivo.

𝐂𝐡𝐢 𝐬𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨

Una ragazza che frequenti il secondo anno della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2024/2025 presso gli istituti comprensivi Silvio Spaventa Filippi Avigliano o Federico II di Svevia Avigliano Frazioni – Filiano; che sia esclusivamente residente nel Comune di Avigliano (comune di competenza territoriale dell’Associazione); che abbia già talento nel disegno (anche solo a matita) e che abbia voglia di evolvere nell’arte del disegno e dell’illustrazione digitale; che assicuri la frequenza assidua al corso e l’impegno a produrre un totale di almeno 18 illustrazioni nell’arco di un anno.

Come faccio a candidarmi?

Inviandoci, entro il 25 maggio, un disegno originale (a matita o digitale) che rappresenti la tua idea di consapevolezza: il tuo potenziale, il superamento delle limitazioni imposte, il valore delle tue emozioni, delle tue volontà, della fiducia che hai in te stessa, della relazione che hai con il tuo corpo, le tue emozioni, i tuoi sogni.

Inviare una illustrazione originale attinente al tema esposto in precedenza in formato .jpeg o .pdf all’indirizzo gruppocoordinamentodonne@gmail.com, nel corpo mail specificare i seguenti dati: Nome Cognome Data e luogo di nascita, classe attualmente frequentata, indirizzo di residenza, numero di telefono e Nome Cognome e contatto telefonico di un genitore/tutore legale.

Nell‘oggetto della mail utilizzare la seguente dicitura: Candidatura illustratrice digitale.

Quando inizierà e quanto durerà il corso?

Il corso avrà durata di 40 ore, orientativamente suddivise in 10 lezioni da 4 ore ciascuna, da tenersi presso la Biblioteca della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano sita in Piazza Gianturco, presumibilmente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 tra il 30 giugno e il 15 luglio 2025.

Cosa accade alla fine del corso?

All’allieva che avrà terminato il corso di formazione sarà regalata una tavoletta grafica Wacom, strumento con il quale potrà produrre le illustrazioni che l’Associazione le commissionerà fino ad Agosto 2026.

Ogni mese, infatti, le saranno commissionate una o due tavole che dovranno illustrare i temi proposti dall’organizzazione.

*scrivici ai contatti riportati in locandina se hai domande o vuoi altre informazioni*”.

Di seguito la locandina con i dettagli.