A Potenza il corteo per ricordare Elisa Claps e tutte le vittime delle mafie: queste le parole di mamma Filomena

Il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”, insieme a Mamma Filomena, alla famiglia Claps e a tutta la cittadinanza ha partecipato a un momento di memoria e riflessione per ricordare Elisa Claps e tutte le vittime innocenti delle mafie.

L’evento si è tenuto oggi, nel giorno del 15° anniversario del ritrovamento dei suoi resti.

Alle ore 17:00 è partito un corteo dal Presidio Legalità fino a “Largo Elisa Claps”.

Durante la manifestazione sono stati letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie e raccontate le storie di coloro che ancora oggi attendono verità e giustizia.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un’occasione per rinnovare l’impegno collettivo nella lotta per la legalità e per la giustizia.

Il Presidio, Mamma Filomena e la famiglia Claps ricorda:

“La memoria di Elisa e di tutte le vittime deve rimanere viva, affinché il vento della memoria possa davvero seminare giustizia”.

Filomena ha poi dichiarato:

“Il vescovo di Potenza dica quando potrò conoscere la verità.

Durante l’apertura dell’anno giudiziario ecclesiastico, ha pronunciato parole bellissime: verità e giustizia si incontrano.

Vorrei sapere il luogo, la data e dove questo incontro accadrà, per poter partecipare, per poter conoscere quella vera verità che io non ho ancora potuto sapere.

Dico a coloro che entrano nella chiesa della Trinità, il museo degli orrori, dove Elisa è rimasta 17 anni di non guardare in alto, dove è stata ritrovata, ma di fare attenzione a dove mettono i piedi, perché il pavimento è ancora sporco del sangue di Elisa”.