A Potenza il nuovo gruppo Politico “Coraggio Italia”: i dettagli

Si costituirà a breve, in seno al consiglio comunale di Potenza, il nuovo gruppo politico denominato Coraggio Italia.

In questo, presenti i consiglieri comunali Michele Beneventi, Antonio Di Giuseppe, Enzo Stella Brienza e gli assessori Vittoria Rotunno, Giuseppe Pernice di Idea Cambiamo.

Spiega il capogruppo al Comune di Potenza Antonio di Giuseppe:

“La dichiarazione del commissario regionale di cambiamo, segue la trasferta romana dei giorni scorsi e che ha visto il nostro gruppo consiliare prendere parte, alla presenza dei gruppi politici di centro destra del governatore Toti e del neo gruppo costituito dal sindaco di Venezia, Brugnaro, all”incontro tenutosi nella capitale per l’ ufficializzazione, dinanzi alla stampa, del neo movimento politico di “Coraggio Italia”.

Una fusione che è frutto di una condivisione di idee, contenuti, riflessioni e programmi.

La giornata, spiegano i consiglieri e gli assessori del capoluogo di regione, segna un’importante premessa per il centro destra in Italia.

L’intento della nuova istituzione politica sarà quello di intercettare i consensi degli scontenti dell’area moderata e della società civile.

Naturalmente come citato dal primo cittadino di Venezia per governare un paese” non basta essere bravi, onesti e buoni ma bisogna avere competenza e merito…” Bisogna saper guardare non solo a queste generazioni ma anche ai figli che verranno”…. principi questi sui quali si fonda un’anima politica che aspirerà a cambiare il destino del paese mediante parole nuove come concretezza, meritocrazia, competenza.

Una forza, continuano i rappresentati “totiani” di Potenza che, sposa le esigenze e le sensibilità moderate e liberali a cui si è ispirato il nostro gruppo politico sin dalla sua costituzione.

Il rinnovamento del centro destra italiano partirà da qui per riuscire a diventare, attraverso un unico movimento, la giusta alternativa nel panorama nazionale”.

In foto, da sinistra: Consigliere Enzo Stella Brienza, Assessore Giuseppe Pernice, il Leader di Coraggio Italia Luigi Brugnaro, il Consigliere Comunale Antonio Di Giuseppe, l’Assessore Vittoria Rotunno, il Sen. Gaetano Quagliariello e il Consigliere Comunale Michele Beneventi.

