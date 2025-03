A Potenza il nuovo romanzo di Antonia Tricarico: il pubblico avrà l’opportunità di scoprire aneddoti sulla creazione dell’opera. Ecco l’appuntamento

Lunedì 10 Marzo alle 18:30 presso Officine Macondo, Vico Santa Lucia 29, a Potenza, Antonia Tricarico presenterà il suo nuovo romanzo “Oltre l’influenza musica, viaggi e droghe in cerca di sé”, disponibile dal 18 Febbraio in libreria e su piattaforme online.

Una memoria romanzata, un diario frammentato che fonde eventi realmente accaduti con quelli immaginati dalla protagonista.

Ecco una breve sinossi del libro:

“Zita, protagonista del libro, guida il lettore in un viaggio intimo, dove le complessità delle relazioni familiari, delle amicizie e dell’attivismo giovanile costituiscono una testimonianza di un’epoca dominata dalla musica, dalle droghe, dall’anarchia e dalle contraddizioni, ma anche da prese di coscienza e da momenti straordinari.

Cresciuta in un’epoca di cambiamenti radicali, dal femminismo alla cultura punk, sospesa tra ciò che è e ciò che potrebbe essere, Zita è costantemente in bilico, cercando di non soccombere e di mantenere alta la propria dignità, oltre l’influenza esercitata dai contesti sociali.

Il suo lavoro con la musica indipendente si fa simbolo di resistenza, mentre i luoghi (Potenza, Roma, Los Angeles, Washington DC) e i periodi storici (dagli anni Ottanta ai primi del 2000) si intrecciano in un fluire di scene istantanee e dialoghi improvvisi”.

Dopo l’appuntamento potentino, gli incontri con Antonia Tricarico proseguiranno a Matera, Bernalda, Roma, Pisa, Bologna.

In occasione della presentazione presso Officine Macondo, l’autrice sarà intervistata da Paola Orsi e il pubblico avrà l’opportunità di scoprire aneddoti sulla creazione dell’opera e di acquistare una copia autografata.

Ci sarà anche una proiezione delle foto di Antonia Tricarico.

Ecco la biografia dell’autrice:

“Antonia Tricarico è nata a Potenza in Basilicata.

Dopo il diploma si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza alla Sapienza di Roma ma dopo due anni ha lasciato la facoltà e ha iniziato a lavorare, per quasi dieci anni, con l’agenzia AZ music di Paolo Bedini, l’agenzia ha portato in tour in Italia molti musicisti, da Nico a Nick Cave, The Smiths, Soundgarden, Joe Strummer, David Sylvian, Jazz Butcher, DOA, Suicide, Gun Club, Richard Hell, Johnny Thunder, per citarne alcuni.

A Roma ha iniziato i primi passi nella fotografia ma è solo nel 1997, anno in cui si è trasferita negli negli Stati Uniti, che ha iniziato a coltivare la passione più seriamente.

Negli ultimi anni ha lavorato come archivista per Lucian Perkins (fotografo vincitore del Premio Pulitzer per il Washington Post) e ha collaborato con Tolotta Records, Dischord Records, Kill Rock Stars e Youth Action Research.

Le sue foto fanno parte di collezioni private, del Museo Nazionale di Storia Americana dello Smithsonian Institution, della mostra permanente e dell’archivio della Divisione Collezioni Speciali del Distretto di Columbia, Martin Luther King Jr. Memorial Library, Punk e Go Go music, delle collezioni speciali della Michelle Smith Performing Arts Library, Università del Maryland e delle collezioni del DC History Center di Washington, DC.

Il suo primo libro ‘Frame of Mind: Punk Photos and Essay from Washington, DC, and Beyond’, 1997-2017 è stato pubblicato da Akashic Books from New York, NY nel 2019.

Il suo secondo libro ‘The Inner Ear of Don Zientara Half Century of Recording in one of America’s Most Innovative Studios, Through the Voices of Musicians’, è stato pubblicato da Akashic Books from New York, NY nel 2023″.

Ecco la locandina del libro.